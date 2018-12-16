مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد والموافق 16/ 12/ 2018 عدداً من المباريات القوية خصوصاً في الدوريات الأوروبية الكبرى لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

- ساوثهامبتون × أرسنال: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

- برايتون × تشيلسي: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

- ليفربول × مانشستر يونايتد: اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:





- برشلونة × ليفانتي: اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:





- كالياري × نابولي: اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة

- روما × جنوى: اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.





مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا:





-الإسماعيليx القطن الكاميروني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

-مازيمبيx زيسكو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.