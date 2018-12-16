مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الأحد والموافق 16/ 12/ 2018 عدداً من المباريات القوية خصوصاً في الدوريات الأوروبية الكبرى لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
- ساوثهامبتون × أرسنال: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- برايتون × تشيلسي: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
- ليفربول × مانشستر يونايتد: اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- برشلونة × ليفانتي: اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- كالياري × نابولي: اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة
- روما × جنوى: اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا:
-الإسماعيليx القطن الكاميروني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
-مازيمبيx زيسكو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.