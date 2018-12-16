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مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 06:46 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
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يشهد اليوم الأحد والموافق 16/ 12/ 2018 عدداً من المباريات القوية خصوصاً في الدوريات الأوروبية الكبرى لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:


- ساوثهامبتون × أرسنال: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

- برايتون × تشيلسي: اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

- ليفربول × مانشستر يونايتد: اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:


- برشلونة × ليفانتي: اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:


- كالياري × نابولي: اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة

- روما × جنوى: اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.


مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا:


-الإسماعيليx القطن الكاميروني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

-مازيمبيx زيسكو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
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15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
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18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
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