عمدة المصريين بـ"فيينا": ندفع 20% ضرائب.. ولتر البنزين بـ26 جنيهًا



ولفت "حافظ"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، إلى أنه لا يوجد شخص يستطيع التهرب من دفع هذه الضرائب، لأنهم أنشأوا نظاما حديثا على الكمبيوتر، تستطيع أجهزة الدولة من خلاله متابعة العملاء يوميًا.



وشدد عمدة المصريين بـ"فيينا"، على أن سعر البنزين هناك يصل إلى 1 يورو و10 سنت، ما يقابل 26 جنيهًا في مصر، لافتا إلى أن الأجور تصل إلى 1200 يورو.



وأوضح أن العمال يعملون حوالي 40 ساعة في الأسبوع، ويحصل على مرتب قدره 1200 يورو، وعندما يعمل أوقات إضافية يأخذ مكانها إجازات، وهناك قانون يمنع حصول الموظف على أموال مقابل الساعات الإضافية.



وأشار إلى أن حوالي 40% من المصريين الموجودين في النمسا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والـ60% الباقين متضامنون ويساندون الدولة في مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال على حافظ، عمدة المصريين في فيينا، إن الحكومة في النمسا تأخذ منهم ضرائب 20%، وفي نهاية العام يدفعون من المكاسب حوالي من 40% إلى 49%، وهذا لكي يجهزون مشاريع الطرق والصحة وغيرها.