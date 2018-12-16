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ضياء السيد: الفرق الدفاعية سبب أزمة رمضان صبحي في إنجلترا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 06:21 ص
ضياء السيد: الفرق الدفاعية سبب أزمة رمضان صبحي في إنجلترا
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الفجر الرياضي
 
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كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، عن سبب أزمة رمضان صبحي اللاعب المصري المحترف في صفوف هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي، خلال مشواره الاحترافي الفترة الأخيرة.

قال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن رمضان صبحي يلعب في فرق دفاعية بإنجلترا وهو ما يمنعه من تفجير طاقاته الهجومية خاصة وأنه صاحب مهارات ولاعب هجومي بالدرجة الأولى.

وتابع أن الجماهير تتعجل بشكل كبير في الحكم على رمضان صبحي بجانب عقد مقارنات غير منطقية بين مشوار رمضان في الاحتراف ومسيرة محمد صلاح ومحمد النني على سبيل المثال.

المزيد عن: كورة ضياء السيد رياضة رمضان صبحي انجلترا الدوري الإنجليزي
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