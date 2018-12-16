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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 06:18 ص
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
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يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 16/ 12/ 2018 في الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

 

ويلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية المشفرة.

 

ويحتل فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة فيما يقع مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

المزيد عن: محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول كورة رياضة أخبار الرياضة
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