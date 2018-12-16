"أمطار وشبورة ورياح".. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد

توقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة دافئ على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.





في حين تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.





بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة، تسجل بالقاهرة الصغرى 12 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 12 والعضمى 21، ومطروح الصغرى 11 والعظمى 21، وكاترين الصغرى 3 والعظمى 17، ونخل الصغرى 3 والعظمى 20، وأسوان الصغرى 10 والعظمى 25.