شادي سالم يكشف عن مساهمات "تحيا مصر" للتخفيف عن المواطنين



وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التليفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير وريهام الديب، أنه بالنسبة لمشكلة العشوائيات والمناطق الخطرة، فإن الصندوق ساعد في بناء الوحدات السكنية المتكاملة.



وتابع أن الصندوق استطاع القضاء على قوائم الانتظار، وعلاج أكثر من 350 ألف مريض، وبناء أكبر مركز لعلاج فيروس سي في الصعيد.



وشدد على أن الصندوق فكرة بُنيت بأموال المصريين، وينفذون في البداية ثم يعلنون بعد ذلك، كما عملوا في برنامج "أطفال بلا مأوى" مع وزارة التضامن.



يُذكر أن صندوق تحيا مصر تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.



وفي 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الإقتصاد وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف إقتصادية وإجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلي آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها.

قال شادي سالم نائب رئيس إدارة المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق يأتي بحلول جذرية ومرنة وغير تقليدية للمشاكل التي تواجه المجتمع.