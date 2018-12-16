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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16 ديسمبر 2018

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
اليوم أنت مفعم بالحيوية، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام. نظرًا لقلقك الداخلي، يصبح من السهل استثارتك وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط. إذا كنت لا تستطيع كبت هذا الاندفاع، فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم. حاول أن تتحمل الضغوط الداخلية حتى تمر هذه المرحلة. 
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