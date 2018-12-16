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حظك اليوم برج الأسد الأحد 16 ديسمبر 2018

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:38 ص
حظك اليوم برج الأسد الأحد 16 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الأسد - 22 يوليو إلى 22 أغسطس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الأسد:
الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى في حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم. استمتع بهذه المرحلة من الإنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي. 
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