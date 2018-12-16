حظك اليوم برج القوس الأحد 16 ديسمبر 2018
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج القوس:
هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة. انتهز الفرصة لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة. سيكون لأقاربك وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغيير الذي تسعى إليه وسوف يساندونك على طول الخط.
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