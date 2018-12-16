ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ تمويل: افتتاح المشروعات الجديدة أكبر رد على الشائعات

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
أستاذ تمويل: افتتاح المشروعات الجديدة أكبر رد على الشائعات
الدكتور هشام إبراهيم
طباعة
Advertisements
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الكثير من المشروعات الكبيرة التي كانت تقوم بها الدولة السنوات الماضية لم يكن يتم الإفصاح عنها بالشكل الكافي.

وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير وريهام الديب، أن افتتاح المشروعات هي مسألة هامة للغاية بالنسبة للمواطن لأنها تمس المواطن وتثبت له أن الدولة تتحرك.

وتابع أستاذ التمويل، أن المواطن تعب كثيرا بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي ويرى الآن أن هذا التعب بدأ يؤتي ثماره، ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك درجة ثقة عالية في الدولة.

وأكد على أن افتتاح المشروعات الجديدة أكبر رد على الشائعات، مشيرا إلى أن المواطن يهمه الحقيقة على أرض الواقع، ومستوى المعيشة التي يعيشها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، السبت، عددا من المشروعات فى مقدمتها معاجلة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات.

هذا، ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وبه عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.
المزيد عن: مصر مشروعات المحروسة 1 الدكتور هشام إبراهيم التوك شو اخبار مصر ألسيسي أحمد سمير
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل