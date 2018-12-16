أستاذ تمويل: افتتاح المشروعات الجديدة أكبر رد على الشائعات



وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير وريهام الديب، أن افتتاح المشروعات هي مسألة هامة للغاية بالنسبة للمواطن لأنها تمس المواطن وتثبت له أن الدولة تتحرك.



وتابع أستاذ التمويل، أن المواطن تعب كثيرا بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي ويرى الآن أن هذا التعب بدأ يؤتي ثماره، ولكن الأمر يحتاج إلى الصبر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك درجة ثقة عالية في الدولة.



وأكد على أن افتتاح المشروعات الجديدة أكبر رد على الشائعات، مشيرا إلى أن المواطن يهمه الحقيقة على أرض الواقع، ومستوى المعيشة التي يعيشها.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح، السبت، عددا من المشروعات فى مقدمتها معاجلة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات.



هذا، ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وبه عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الكثير من المشروعات الكبيرة التي كانت تقوم بها الدولة السنوات الماضية لم يكن يتم الإفصاح عنها بالشكل الكافي.