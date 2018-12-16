ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي yalla shoot

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:43 ص
يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي yalla shoot
طباعة
Advertisements
محمد الشيخ
 
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي yalla shoot


يدخل فريق برشلونة مباراة قوية ضد ليفانتي مساء اليوم الأحد والموافق 16-12-2018 وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

 

ويلتقي فريق برشلونة مع ليفانتي على ملعب الأخير "سيوتات دي فالنسيا" وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:45 بتوقيت الإماراتي.

 

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة حيثُ لعب 15 مباراة وفاز بـ9 مباريات وتعادل 4 مواجهات وخسر مبارتين. ويتواجد فريق ليفانتي في المركز السابع برصيد 22 نقطة حيثُ لعب 15 مباراة وفاز بـ6 مباريات وتعادل 4 وخسر 5 ويسعى الفريق لعمل مفاجئة واقتناص الثلاث نقاط من قبضة البارسا.

 

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع ليفانتي في الدوري الإسباني عبر قناة "beIN SPORTS HD 3" وسيعلق على اللقاء يوسف سيف، وهناك قنوات أخرى ستذيع المباراة مثل "CBC SPORT HD" بالإضافة إلى قناة "Eleven Sports 1 HD".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة مع ليفانتي في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.

 

مشاهدة البث المباشر مباراة برشلونة وليفانتي من هنا

المزيد عن: يلا شوت ميسي مشاهدة مباراة برشلونة ليفانتي كورة لايف برشلونة وليفانتي الدوري الإسباتي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل