عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق





بات الظهير الأيسر التونسي علي معلول جاهز للمشاركة مع فريق الأهلي وذلك خلال المباريات المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وأكدت التقارير أن التونسي معلول قد تعافى من الإصابة بشكل تام ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق ولديه جاهزية للعودة للتشكيل بعد غياب طويل.

ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي مسألة ضم علي معلول للقائمة في المباراة المقبلة أمام النجوم بالدوري المصري لتجهيزه لمواجهة جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 من أبطال أفريقيا.

وكان معلول قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع النادي الأهلي ضد وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

ويعد التونسي علي معلول من أهم الركائز التي يعول عليها الفريق في السنوات الأخيرة، وقدم مستوى مميز مع الأهلي وقاده لنهائي إفريقيا مرتين، ولكن سوء الحظ منعه من المشاركة في النهائي بسبب الإصابة.

ونجح الأهلي في ضم 4 لاعبين حتى الآن في الميركاتو الشتوي هم محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة، ومحمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، وميسي فلسطين السلمي، والقاطرة الأنجولية جيرالدو دي كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي وأحدث المنضمين للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة.