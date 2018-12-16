أحمد سمير: مستوى الزمالك أمام القطن فخر لكل مشجعي الأبيض
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
الفجر الرياضي
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أكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق أن مستوى
الفريق الأبيض أمام القطن التشادي في ذهاب دور ال32لبطولة الكونفدرالية فخر لكل مشجعي
الأبيض.
وقال سمير خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم
الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « جمهور الزمالك كان له مفعول السحر
في اللقاء ولاعبو الفريق تعانوا بشكل جيد وكان لديهم رغبة في تحقيق الفوز بعدد كبير
من الأهداف منذ الدقيقة الأولى المباراة»
وأضاف: «الزمالك أهدر فرصة فوز برقم قياسي أكثر من سبعة أهداف ولكن حقق المطلوب وضمن التأهل لدور ال32 الإضافي لبطولة الكونفدرالية».
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