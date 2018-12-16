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الكينج يواصل حصد نجاح أغنيته الأخيرة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:48 ص
الكينج يواصل حصد نجاح أغنيته الأخيرة
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طرح المطرب الكينج محمد منير، أغنيته جديدة تحت اسم "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,671,254 مشاهدة. 

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد".

"أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

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