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سر ارتداء وليي عهد السعودية وأبو ظبي للأسورة الحمراء

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:41 ص
سر ارتداء وليي عهد السعودية وأبو ظبي للأسورة الحمراء
وليي عهد السعودية وأبوظبي
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أختتمت أمس السبت، فعاليات مهرجان سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018"، بمدينة الدرعية، والذي انطلق يوم الخميس الماضي بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة.

وظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي يد كل منهما إسوارة حمراء.

وفسرت وكالة الأنباء السعودية، على حسابها في موقع "تويتر"، أن كشف وليي العهد للإسوارة في يديهما لم يكن سوى دلالة على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية والتي ستجري في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، توج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز المتسابق البرتغالي أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق "بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت") بالمركز الأول، وحل بطل العالم في الفورمولا إي الفرنسي جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إي) ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكي جيروم دامبروزيو (من "فريق ماهيندرا") في المركز الثالث.
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