تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع نجم الإسماعيلي

طلب باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تأجيل مفاوضاته مع النادي الأهلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسؤولو الأهلي، عقدوا جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية لجس نبضه بشأن ارتداء قميص الفريق خلال الموسم الجاري.

وجاء رفض المحمدي مفاوضات الأهلي، بسبب مشاركته مع الإسماعيلي، في دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

وظهر المحمدي بشكل متميز، خلال هذا العام ما جعله ضمن أحد أعمدة المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية.

وطلب الجهاز الفني السابق للأهلي ضم المحمدي بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب، خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة مع المكسيكي خافيير أجيري.

ويشارك المحمدي في مباراة مهمة لفريقه اليوم مع القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي حالة خروج الدراويش من البطولة ستكون نسبة انتقال اللاعب للأهلي كبيرة جدا، أما في حالة تأهل الفريق لدور الـ16 فأن الصفقة من الممكن ان يتم تأجيلها لنهاية الموسم.

ونجح الأهلي في ضم 4 لاعبين حتى الآن في الميركاتو الشتوي هم محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة، ومحمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، وميسي فلسطين السلمي، والقاطرة الأنجولية جيرالدو دي كوستا لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي وأحدث المنضمين للقلعة الحمراء.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الدوري الممتاز.