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طارق شوقي: قريبًا افتتاح 10 مدارس حكومية دولية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
طارق شوقي: قريبًا افتتاح 10 مدارس حكومية دولية
الدكتور طارق شوقي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قامت بتقنين لقياس جودة واعتماد المدارس التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية.

وقال "شوقي"، خلال لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه بالإضافة للمدارس الدولية التي تعطي هذه الشهادة، افتتحت وزارة التربية والتعليم "المدارس الحكومية الدولية"، بقيمة 15 ألف جنيها في العام، وتمنح الدبلومة الأمريكية أو "الآي جي".

وأعلن الوزير أنه تم افتتاح 6 مدارس، بالإضافة لعشر مدارس ستفتح قريبا تعطي هذه الشهادات، وسيتم زيادتها تباعا.

ولفت إلى أن الهدف من هذا هو زيادة الفرص المتاحة أمام الطلبة وأولياء الأمور، مشددًا في الوقت نفسه على أن التعليم الحكومي العادي سيظل مجانيًا.

وبالنسبة لمناهج اللغات الخاص بالمدارس الخاصة، فقد أعلن الوزير أنه سيتم تدريس ما كان يُسمى بـ"المستوى الرفيع"، في الفصل الدراسي الثاني، بعد إعداد منهج أفضل من المنهج الذي كان موجودًا في وقت سابق.

ولفت إلى أن هذا الكتاب يتم طباعته حاليا، وسيتم توزيعه في الفصل الدراسي الثاني بطريقة جديدة.

وشدد على أن الوزارة مهتمة جدًا باللغات، وكان من الأفضل أن يترك الأهالي للخبراء مهمة تحديد وقت وضع اللغات في المناهج.
المزيد عن: وزير التعليم عمرو أديب طارق شوقي المدارس الدولية
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