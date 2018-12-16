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مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قدم مارتين لازورتي خلال تجربته الوحيدة في المنطقة العربية؟

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:26 ص
مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قدم مارتين لازورتي خلال تجربته الوحيدة في المنطقة العربية؟
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منى العوضي
 
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يقترب الأورجوياني مارتين لازارتي من القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته منذ فترة عقب النروج المذل من البطولة العربية والهزائم القاسية التي تلقاها الأحمر في دوري أبطال أفريقا النسخة الماضية وفي الدوري المصري الممتاز.


وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي وصول الأوروجوياني لازارتي إلى القاهرة من أجل الاتفاق على قيادة الفريق في الفترة المقبلة على أمل أن يعود على يده الفريق لصدارة جدول ترتيب الدوري.


لازارتي.. اسم غير متداول في المنطقة العربية خصوصاً أن في مسيرته التدريبية تولى بشكل كبير تدريب فرق من أوروجواي وتشيلي وله تجربة أوروبية وحيدة كانت مع ريال سوسيداد وتجربة عربية أيضاً وحيدة مع الوصل الإماراتي.


تجربة قصيرة قضاها لازارتي مع الوصل الإماراتي خلال الفترة من نوفمبر 2002 حتى إبريل 2003 والذي قاد الفريق الأصفر من المركز الأخير إلى المركز الخامس ورحل بعد ذلك لكن خلال تلك التجربة قدم مستوى مميز مع لاعبين مثل الحارس صلاح حسين والجنرال اسماعيل راشد وجاسم محمد بلال.


فيما كان للأوروجوياني تجربة أوروبية وحيدة مع ريال سوسيداد الإسباني من يوليو 2009 حتى يونيو 2011 وقاد الفريق في 83 مباراة فاز في 34 مباراة وخسر 32 وتعادل 17 وقدم مستوى جيد وكانت مبارياته نارية أمام الريال وبرشلونة فقد فاز على الأخير بنتيجة 2-1 في موسم 2011، وحقق دوري الدرجة الثانية بأسبانيا 2009- 2010 وصعد بالفريق لليجا.

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