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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:15 ص
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot
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محمد الشيخ
 
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (mohamed salah) اليوم بث مباشر Yalla shoot


ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المباراة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد والتي تعدّ من أهم مباريات يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز تتابعونها مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS، ورفض يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يقيم أداء منافسِه مانشستر يونايتد وفق مجموع النقاط التي جمعها.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر.

فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة حيثُ فاز بـ 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 4 لقاءات.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة عشر مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2 وسيقوم المعلق المميز رؤوف خليف بالتعليق على تلك المواجهة النارية التي تنتظرها الجماهير المصري لرؤية نجمها محمد صلاح.




ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.





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