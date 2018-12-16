مساعد وزير التموين: هناك مليون مواطن لا يستحقون الدعم



وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن هناك متوفين ولم يتم إزالة أسماءهم من البطاقة، والبعض سافر الخارج ومازال موجودا في البطاقة.



وتابع مساعد وزير التموين، أن إجمالي ما يتم إنفاقه على الدعم حوالي 85 مليار جنيها، وهذا يغطي حوالي 69 مليون في السلع التموينية، وحوالي 80 مليون مستفيد من منظومة الخبز.



ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع أكبر قدر ممكن من قواعد البيانات، ويتم في هذا الأمر التنسيق مع الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي.



وكشف أن هناك مليون مواطن لا يستحقون الدعم ويحصلون عليه، وهذا من واقع الضرائب، لافتا إلى أن بعضهم يجاملون أخرين بالبطاقات التموينية، ولكن عناوينهم في أحد المنتجعات، أو لديهم سيارات فارهة، وبالتالي هم تغولوا على حق آخرين.



وأوضح أن حوالي نصف مليون شخص كانوا متوفين ويتم صرف مستحقاتهم التموينية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هناك آخرين لا يستحقون الدعم ومازالوا موجودين.



وأشار إلى أنه هناك أخطاء كثيرة في الاعداد التي تتحصل على منظومة الدعم، موضحا أن التصفية التي تمت هي مرحلة أولية، ثم سيتم عملة مرحلة تنقية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم ربط ذلك من خلال معايير جديدة مثل الإنفاق، الذي يتم في فاتورة الكهرباء أو المحمول، أو العقارات.

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إنه تم حذف البطاقات التموينية بسبب وجود بطاقات رقم قومي غير صحيحة، وتكرار للمواطنين في أكثر من بطاقة تموينية.