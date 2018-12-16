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مدرب منتخب مصر السابق : الأهلي يعاني من خلل واضح .. وعودة المصابين تجعله فريقًا مرعبًا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:44 ص
مدرب منتخب مصر السابق : الأهلي يعاني من خلل واضح .. وعودة المصابين تجعله فريقًا مرعبًا
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أحمد شاكر
 
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أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الأهلي يعاني من خلل واضح على الصعيد الفني خلال الفترة الأخيرة.


وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن عودة المصابين في الأهلي ستجعله فريقًا مرعبًا.


وتابع أن في مصر هناك مشكلة يعاني منها الجميع، تتمثل في أن المسئول في الكرة يتفاجأ أحيانًا بوجود أزمة وضرورة حدوث تجديد، بدلًا من إنهاء مسألة الإحلال والتجديد والفريق يحقق الانتصارات.

المزيد عن: كورة ضياء السيد رياضة الأهلي أخبار الأهلي اليوم
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