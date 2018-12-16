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"تراب الماس" يقتنص 3 جوائز في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:21 ص
تراب الماس يقتنص 3 جوائز في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي
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اقتنص فيلم "تراب الماس" 3 جوائز في ختام الدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

الجوائز كالتالي الكبرى وجائزة أحسن ممثل للفنان ماجد الكدواني وجائزة أفضل مخرج لمروان حامد.

وتدور أحداث الفيلم حول "طه حسين الزهار"، شاب يعمل في إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذي كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفي يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده في ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته التي خلفها وراءه، ما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده.

ويشارك في بطولة "تراب الماس" آسر ياسين ومنة شلبي وإياد نصار وشيرين رضا ومحمد ممدوح، مأخوذ عن رواية "تراب الماس" للكاتب أحمد مراد.


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