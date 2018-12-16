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3 قرارات نارية منتظرة لمدرب الأهلي الجديد.. تعرف عليها

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:20 ص
3 قرارات نارية منتظرة لمدرب الأهلي الجديد.. تعرف عليها
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محمد الصو
 
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن تعيين الأوروجوياني مارتين لازارتي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

 

وكان الأهلي، أقال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، عقب توديعه لمنافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" 3 قرارت متوقعة للمدير الفني الجديد من خلال التقرير الآتي:_

 

1_ "حظر إعلامي"

 

من المنتظر أن يفرض لازارتي، حظر إعلامي على الجهاز الفني واللاعبين، لحين الخروج من الأزمة التي يعاني بها الفريق خلال الفترة الماضية.

 

2_ "الصرامة"

 

يتمتع لازارتي، بقوة الشخصية وعدم التهاون في قراراته، وهو ما يحتاجه الفريق خلال المرحلة المقبلة لفرض الصرامة والانضباط.

 

ومن المتوقع أن يطلع المدير الفني، على لائحة العقوبات من أجل معرفة كل ما يدار بالفريق خلال الفترات السابقة وتعديلها حسب قواعده بالتدريب.

 

3_ "تحديد الراحلين"

 

من المنتظر أن يطلب المدير الفني خوض عدد من المواجهات الودية للتعرف على اللاعبين وتحديد الراحلين عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

المزيد عن: مارتين لازارتي لازارتي كورة رياضة الأهلي أوروجوياني
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‎الفجر الفني‎
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