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اليوم.. الأنبا مكاريوس يترأس وقفة للصلاة بالشموع من أجل أقباط مصر

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:10 ص
اليوم.. الأنبا مكاريوس يترأس وقفة للصلاة بالشموع من أجل أقباط مصر
الأنبا مكاريوس
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حازم رفعت
 
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يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، وقفة صلاة بالشموع، من أجل أقباط مصر، اليوم الأحد، وذلك بمقر المرجانية، ويشارك في الوقفة مجمع كهنة الإيبارشية، وشعب كنائيس المطرانية.

كان الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، قد ترأس أمس السبت، صلاة الثالث على روح عماد صابر ونجله ديفيد، ضحايا كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا بمنزلهما بمدينة المنيا.

يذكر أن الأنبا مكاريوس، قد ترأس الخميس الماضي، صلاة الجنازة على جثمان عماد صابر (45 سنة) ونجله ديفيد (21 سنة)، الذين راحوا ضحية إطلاق نار قام به المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، بشارع الصرافة بمدينة المنيا.

وحصلت "الفجر" على نص التصاريح الخاصة بدفن قتيلي المنيا والذين قتلوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا وهم عماد المقدس ٤٩ عاما ونجله ديفيد ٢١ عاما.

حيث أظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن بالمتوفى "عماد كمال صادق" أن سبب الوفاة إصابة نارية بالفك السفلى من الجهة اليسرى بالوجه "دخول وخروج"، كما اظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن لكمال عماد كمال "والمعروف بـ"ديفيد "وهو نجل عماد كمال" القتيل الأول"، وأن سبب الوفاة إصابة نارية بالعين اليسرى "دخول وخروج" وبالكتف الأيسر "دخول وخروج".

وأصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، بيانا، بشأن مقتل إثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي: "بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م، فقتل الإثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".

المزيد عن: كنائس المنيا الأنبا مكاريوس اخبار مصر أقباط
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