عاجل من وزير التعليم العالي بشأن "الدبلومة الأمريكية" (فيديو)



وقال "عبدالغفار" خلال لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن هذا الأمر استجابة لأولياء الأمور الذين قدموا العديد من الشكاوى، واعتبروا أن هذا النظام يؤثر على مستقبل أبناءهم، وفرص التحاقهم بالجامعات.



كان المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرار يحمل رقم 238 بسنة 2015، وبناء عليه تم تغيير المجموع الاعتبارى الكلى لطلبة الدبلومة الأمريكية من 130% للجامعات الخاصة و124% للتنسيق الجامعات الحكومية، ليصبح المجموع الكلى من 100%.



وأوضح الوزير، أن قرار تطبيق هذا النظام كان سيتم اتخاذه في عام 2013، ثم تم تأجيله حتى عام 2015، وتم الإعلان أنه سيتم تطبيقه عام 2019، والجميع يعلم ذلك.





وتابع، أن الموضوع لم يكن مفاجئا، وتم اتخاذ القرار في مراحل، ولكن "الخبر السعيد"، أنه استجابة لمطالب الأهالي، فقد تواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، بالكامل، وقرروا إلغاء هذا القرار، "إذا كان ده هيريح الناس.. وهيبقى الحال كما هو عليه".

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن إلغاء قرار 283 لسنة 2015، الخاص بالدبلومة الأمريكية.