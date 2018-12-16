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مدرب ديبورتيفو المكسيكي يكشف سر خروج الفريق المبكر من مونديال الأندية

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:58 ص
مدرب ديبورتيفو المكسيكي يكشف سر خروج الفريق المبكر من مونديال الأندية
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وكالات
 
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يرى خوسيه كوردوزو مدرب ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي لكرة القدم أن الخروج من المونديال مبكرا أمر محزن للغاية ولكن لهذا الخروج العديد من الأسباب.

 

قال خوسيه كوردوزو في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت عقب خسارته أمام كاشيما انتلرز الياباني 2 / 3 في مباراة الدور الثاني من مونديال الأندية :"التراخي الذي حدث في الشوط الثاني جعلنا نفقد الكثير من الكرات وما حدث في المباراة مسؤوليتي في كل الاحوال، والخسارة عقوبة لنا لأننا لم نقدم المستوى المطلوب وعلى الرغم من أنني درست المنافس جيدا من كافة النواحي لكن أكبر الأندية المكسيكية لم يكن عند حسن ظن جماهيره".

المزيد عن: مونديال الأندية كورة رياضة ديبورتيفو المكسيك
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