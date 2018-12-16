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مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات رسمية مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويرغب مسؤولو الزمالك، في عقد صفقة تبادلية مع مسؤولو بيراميدز، يقضي بانتقال عماد السيد حارس القلعة البيضاء، إلى بيراميدز مقابل الحصول على خدمات سليمان.

 

وكان المهدي سليمان، خرج من خسابات الجهاز الفني لفريقه عقب عودة أحمد الشناوي، من الإصابة التي تعرض لها حينما كان حارسًا للزمالك، الموسم الماضي.

 

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق، خاصة بعد رحيل أحمد الشناوي في الصيف الماضي لصفوف بيراميدز.

 

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وانضم مهدي سليمان لصفوف بيراميدز قادما من سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قدم مستوى رائع مع الفريق السكندري خلال الفترة التي قضاها داخل جدران سموحة.

 

وكان مهدي سليمان هدفا للأهلي والزمالك في المواسم السابقة، قبل أن ينجح بيراميدز في ضم اللاعب في يونيو الماضي.

 

المزيد عن: مهدي سليمان كورة رياضة بيراميدز الزمالك أخبار الرياضة
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