بيع "جائزة أوسكار" بنصف مليون دولار

بيع تمثال جائزة أوسكار بحوالي 500 ألف دولار في حين بيع تمثال آخر بأكثر من 200 ألف دولار في مزاد نادر لجوائز الأوسكار مدينة لوس أنجلوس الأميركية





وبيع تمثال جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم، والذي فاز بها فيلم "اتفاق جنتلمان" عام 1947 بمبلغ 492 ألف دولار، وكان الفيلم من بطولة غريغوري بيك، وتحدث عن مكافحة معاداة السامية.





كما بيع تمثال أفضل فيلم الذي حصل عليه فيلم "تمرد على السفينة باونتي" عام 1935 مقابل 240 ألف دولار.