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تعليق ناري لـ وزير التعليم على شائعة إلغاء الصف الثالث الثانوي (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:37 ص
تعليق ناري لـ وزير التعليم على شائعة إلغاء الصف الثالث الثانوي (فيديو)
الدكتور طارق شوقي
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نعيم يوسف
 
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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعة إلغاء الصف الثالث الثانوي، قائلا: "مش معقول دولة هتلغي سنة دراسية من غير ما حد يعرف ويعرفها واحد في السر على فيسبوك".

وقال "شوقي"، خلال لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مؤسسة الأزهر لم تغير رأيها في شيء، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر تحدث معه في هذا الأمر ولم يحدث أي شيء من هذا.

ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين قائلا: "من هنا ورايح اسمعونا إحنا.. عندنا موقع بنتكلم فيه.. وبنطلع على الهوا بنتكلم مع الناس.. ولازم تعرفوا إن البعض لديه مصالح مرتبطة بالنظام القديم ويقومون بإخافة الناس من النظام الجديد من الامتحانات والتنسيق والكتب"، مضيفا: "صدقونا بنعمل لكم حاجة محترمة وليها أعدائها".

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، كانت قد نفت الشائعات التي ترددت على إلغاء الصف الثالث بالمرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط. 

وقالت الوزارة في تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للرد على الشائعات التي تصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الصف الثالث الثانوي، مؤكدة أن هذه المرحلة كما هي تماما بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغير.
المزيد عن: وزير التعليم عمرو أديب طارق شوقي الدكتور طارق شوقي إلغاء الصف الثالث الثانوي
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