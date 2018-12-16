وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء مكتب التنسيق



جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، ردًا على سؤال من مقدم البرنامج قائلا: "هو مكتب التنسيق هيتلغي؟".



وشدد الوزير، على أنه حتى بالنسبة للمنظومة الجديدة في التعليم فإن المحصلة النهائية للثلاث سنوات في المرحلة النهائية ستكون عبارة عن مجموع أيضا يتم التنسيق من خلاله.



ولفت إلى أنه ربما في المستقبل يتم إضافة امتحانات قدرات لكي تقيس مهارات الطلاب إلى جانب التنسيق، ولكنهم "متمسكين بمكتب التنسيق طالما هو العدل المطلق في عيون الناس".



وأكد الوزير أن الناس لديها نظرية مؤامرة، و"مش عايزة تصدق إن الدولة بتستثمر في مجال التعليم بحجم ومجهود ينقل مصر في المرحلة المقبلة".



يُذكر أن مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية هو الجهة المنوط بها استقبال رغبات الطلاب المصريين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الأزهرية أو الشهادات الفنية أو الشهادات المعادلة سواءً كانت من داخل مصر أو خارجها، ومقابلة تلك الرغبات وفق أولويات أصحابها مع الأعداد التي حددت الكليات والمعاهد المصرية استعدادها لاستقبالهم، ويكون مجموع الدرجات وحده هو أساس الترشيح لتك الكليات أو المعاهد.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن مكتب التنسيق لن يتم إلغاؤه، معقبًا: "مفيش حاجة اسمها يتلغي.. ومكتب التنسيق باق".