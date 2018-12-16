مدرب منتخب مصر السابق يكشف حقيقة انضمام أحمد حجازي للزمالك





أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن احمد حجازي مدافع المنتخب المصري، مستمر مع فريقه بإنجلترا

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد". لا اعتقد أن أحمد حجازي سينضم للزمالك، اللاعب مستمر فى انجلترا.

واردف : اذا استمر في الدرجة الاولي على نفس مستواه الفتره الاخيره، سينضم لنادي بالدوري الممتاز فى يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا دخول الزمالك في مفاوضات قوية مع نجم الأهلي السابق أحمد حجازي والذي يتواجد حاليا مع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في دوري الدرجة الأولى.

ويقدم حجازي مستوى مميز مع فريقه منذ انضمامه، وحافظ على مستواه مع منتخب مصر بشكل ثابت.

ويعد حجازي من الركائز الأساسية التي يعول عليها الفراعنة كثيرا، ويعاني الأهلي كثيرا في مركز قلب الدفاع منذ رحيل حجازي عن الفريق.