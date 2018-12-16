جولة داخل مقبرة "واح تي" آخر اكتشاف أثري في عام 2018 (فيديو)

تجولت كاميرا "الفجر" في مقبرة الكاهن "واح تي"، والتي تعتبر آخر كشف أثري تعلن عنه وزارة الآثار عام 2018، والذي وصفه وزير الآثار الدكتور خالد العناني بعام الاكتشافات والافتتاحات.





وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقبرة تخص كاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الأسرة الخامسة وكان يدعي "واح تي".





وكشفت الحفائر -والكلام لوزيري- عن نقوش غائرة في العتب العلوي للمقبرة تحمل أسماء وألقاب صاحب المقبرة، وهي، كاهن التطهير الملكي ومفتش القصر الإلهي ومفتش معبد الملك نفر اير كا رع.





وأضاف وزيري أن جدران المقبرة تحمل نقوش ملونة عبارة عن اسم زوجة صاحب المقبرة (ورت بتاح)، والعديد من المناظر التي تصور صاحب المقبرة مع أمه (مريت مين) وعائلته من زوجته وأولاده، ومناظر الحفلة الموسيقية، وصناعة النبيذ، وصناعة الفخار، ومناظر تقدمة القرابين، ومناظر إبحار المراكب، وغيرها من المناظر.





كما تم العثور داخل المقبرة على 18 نيشة تضم 24 تمثال كبير منحوت فى الصخر وملون تصور صاحب المقبرة وعائلته، أما الجزء السفلى من المقبرة فيضم 26 نيشة تحوى 31 تمثال منحوت فى الصخر، لشخص إما واقفا أو في وضع الكاتب يرجح أنها لصاحب المقبرة وتماثيل لأفراد عائلته.





وأكد أن أرضية المقبرة تحتوي على خمسة آبار دفن والتى تمكنت البعثة من تحديد أماكنهم حتى يتم بدء العمل فيهم فيما بعد، بالإضافة إلى بابين وهميين أحدهما يخص (واح تى) والآخر لوالدته مريت مين، أي محبوبة الإله مين.