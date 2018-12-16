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إيناس عز الدين تحضر مفاجأتين لجمهورها.. قريبًا

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
إيناس عز الدين تحضر مفاجأتين لجمهورها.. قريبًا
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محمود حنفي
 
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تستعد الأيام المقبلة النجمة إيناس عز الدين لطرح أغنيتي "أحلى من الحب" كلمات الشاعر سلامة علي وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو.

وتستعد عز الدين في نفس الوقت لتسجيل أحدث أغانيها "القرايب مش حبايب" كلمات الشاعر سلامة علي وألحانه أيضًا وهي أولى تجاربه في التلحين بعد التأليف لأكبر نجوم الوطن العربي مثل شيرين عبد الوهاب وتامر حسني ويارا وإليسا وجنات وغيرهم الكثير ليدخل عالم التلحين بهذه الأغنية وهي توزيع جيزو. 

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