تعرف على موعد الظهور الأول لـ"إيهاب جلال" مع المصري

يقود إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أول تدريب للفريق حينما يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية، استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

وكان مجلس المصري برئاسة سمير حلبيه، وافق على استقالة مصطفى يونس المدير الفني، مع إقالة حسن نصر مدرب حراس المرمى، عقب الهزيمة أمام ساليتاس البوركيني بذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وأعلن مجلس إدارة النادي البورسعيدي تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق على أن يتكون الجهاز الفني المعاون من حمد إبراهيم مدربًا عامًا، وياسر عزت مدربًا، وسيف داود مدربًا مساعدًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، ومحمود جابر مديرًا إداريًا، والدكتور هشام مصطفى طبيبًا للفريق، على أن يستمر باقي أفراد الجهازين الإداري والطبي في ممارسة مهامهم.

ومن المقرر أن يصل جلال، إلى القاهرة صباح اليوم للتوقيع على عقود تولي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي رسميًا.

وكان المصري البورسعيدي، تلقى هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت عصر أمس السبت على ملعب بورسعيد، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.