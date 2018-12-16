الشاذلي: مصر ستكون أقل دولة في نسبة الإصابة بفيروس "سي"



وأضاف "الشاذلي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أن كثير من المواطنين في المرحلة الأولى يعملون في محافظة القاهرة لأنها قريبة منهم، وبالتالي سيتم فحصهم في المرحلة الثانية.



وتابع، عضو الحملة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن جميع البيانات متصلة بمكان واحد، ولا خوف من تكرار الأسماء، كما تم مد المحافظات السابقة حتى يتمكن جميع من يرغبون في الفحص أن يذهبوا إلى أماكن الفحص.



وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد أكد أن المستهدف هو 6.5 مليون في الشهر، وحتى الآن تم فحص حوالي 5 مليون شخص.



وشدد على أن هدف الحملة ليس فقط علاج المرضة، ولكن طمأنة الذين لا يعلمون أنهم أصيبوا أو تعرضوا لهذا المرض، مؤكدا أن النسبة التي كانت تقولها منظمة الصحة العالمية للإصابة بالمرض في مصر 20%، ولكن المسح أظهر أن النسبة لا تتعدى 4.5% وسيتم علاجهم، وسنكون أقل دولة في نسبة الإصابة بفيروس سي.



وأكد أن الحملة ستنتهي من الفحص في نهاية أبريل المقبل.



وأطلقت الحكومة المصرية، نهاية سبتمبر الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف نحو 50 مليون مواطن مصرى.



وتهدف الحملة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك بهدف التوصل إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية والتى تمثل حوالى 70% من الوفيات فى مصر.

قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو الحملة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن حملة "100 مليون صحة"، تسير بخطى جيدة لم نكن نتوقعها، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كان المستهدف منها 17 مليون شخص، وتم فحص 12 مليون مواطن.