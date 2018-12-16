"الأرصاد": درجة الحرارة تصل لـ3 بهذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة دافئ على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 12 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 12 والعضمى 21، ومطروح الصغرى 11 والعظمى 21، وكاترين الصغرى 3 والعظمى 17، ونخل الصغرى 3 والعظمى 20، وأسوان الصغرى 10 والعظمى 25.



