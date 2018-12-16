ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد": درجة الحرارة تصل لـ3 بهذه المناطق

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:56 ص
الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ3 بهذه المناطق
طقس
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

 توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة دافئ على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً.


وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 12 والعظمى 20، والإسكندرية الصغرى 12 والعضمى 21، ومطروح الصغرى 11 والعظمى 21، وكاترين الصغرى 3 والعظمى 17، ونخل الصغرى 3 والعظمى 20، وأسوان الصغرى 10 والعظمى 25.


المزيد عن: مناخ مصر كاترين طقس رياح درجة الحرارة درجات الحرارة دافي القاهرة الإسكندرية اخبار مصر أمطار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل