فوز الوداد وشبيبة الساورة في دوري أبطال افريقيا

تغلب فريق الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه جراف دي داكار السنغالي 2 /صفر اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم

وتقدم ويليام جيبور بهدف للوداد ثم أضاف محمد الناهيري الهدف الثاني

وتغلب شبيبة الساورة الجزائري على ضيفه إتحاد طنجة المغربي 2 /صفر

وتقدم أمين حامية بهدف لشبيبة الساورة في الدقيقة 69 ثم أضاف كوناتي الهدف الثاني في الدقيقة 80

وفي مباريات أخرى فاز نكانا الزامبي على سيمبا التنزاني 2 /1 وتعادل اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي مع افريقيا ستارز الناميبي سلبيا