وزير التعليم يكشف أغرب شائعة تعرض لها.. ويوجه رسالة للمواطنين



وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الشائعات أصبحت ظاهرة حقيقية، كاشفا أنه منذ أسبوع كان متوجها إلى دبي مع وزير التعليم العالي، وفوجىء باطلاق شائعة تفيد هروب وزير التربية والتعليم وطلب اللجوء السياسي إلى أمريكا، فعلق الإعلامي عمرو أديب ضاحكا: "بس انت هتهرب قريب".



وشدد على ضرورة ألا ينساق المواطنين وراء الشائعات، ويصدقوا فقط ما ينشر على موقع وزارة التربية والتعليم، معقبا: "إحنا بنضيع وقت الناس".



سخر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من كمية الشائعات التي تطلق على وزارة التعليم، قائلا: "عايزين أساتذة علم نفس واجتماع تشوف معانا موضوع الشائعات".