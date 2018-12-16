ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير التعليم يكشف أغرب شائعة تعرض لها.. ويوجه رسالة للمواطنين

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
وزير التعليم يكشف أغرب شائعة تعرض لها.. ويوجه رسالة للمواطنين
الدكتور طارق شوقي
طباعة
Advertisements
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
سخر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من كمية الشائعات التي تطلق على وزارة التعليم، قائلا: "عايزين أساتذة علم نفس واجتماع تشوف معانا موضوع الشائعات".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الشائعات أصبحت ظاهرة حقيقية، كاشفا أنه منذ أسبوع كان متوجها إلى دبي مع وزير التعليم العالي، وفوجىء باطلاق شائعة تفيد هروب وزير التربية والتعليم وطلب اللجوء السياسي إلى أمريكا، فعلق الإعلامي عمرو أديب ضاحكا: "بس انت هتهرب قريب".

وشدد على ضرورة ألا ينساق المواطنين وراء الشائعات، ويصدقوا فقط ما ينشر على موقع وزارة التربية والتعليم، معقبا: "إحنا بنضيع وقت الناس".
المزيد عن: مصر فضائية توك شو برنامج الدكتور طارق شوقي اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل