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عاجل.. حسين الشحات يكشف كواليس مكالمة أبو تريكة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:50 ص
عاجل.. حسين الشحات يكشف كواليس مكالمة أبو تريكة
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الفجر الرياضي
 
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أكد حسين الشحات، مهاجم العين الإماراتي ومنتخب مصر، أن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر ‏السابق والنادي الأهلي، هنأه على صعودة لنصف نهائي مونديال الأندية، على حساب الترجي ‏بثلاثية بيضاء.‏

 

وقال الشحات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر ‏قناة صدى البلد: "أبو تريكة هنأني على تأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية".‏

 

وعن تألقه اليوم: "لعبت أمام الترجي في مركز المهاجم الصريح، وهو ماجعلني أهدد شباكهم عده ‏مرات".‏

 

وكان حسين الشحات قد قاد فريقه العين للفوز اليوم على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة ليتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

 

ويشارك العين في مونديال الأندية بصفته بطل الدوري الإماراتي.

 

ويقدم الشحات مستوى مميز مع الفريق الإماراتي وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

 

يذكر أن الشحات انضم لصفوف العين قادما من المقاصة في يناير 2018، بعد تألقه في بطولة الدوري المصري.

المزيد عن: كورة رياضة حسين الشحات العين الترجي أبو تريكة
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