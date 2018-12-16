لمن تنازلت أصالة عن نصف أجرها في حفلها الغنائي بالأمس ؟





أحيت المطربة أصالة، بعد تكريمها بحفل مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، حفل افتتاح المهرجان الذي تميز بانه كامل العدد.





وقدمت أصالة، عددًا من أغنياتها القديمة والحديثة التى لاقت تفاعلًا معها الجمهور.





وشهد حفل الافتتاح تكريم اسم الفنان طلال مداح، وتسلم درع التكريم نجله عبد الله، والمطرب الكبير هانى شاكر وتسلمتها عنه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والموسيقار راجح داوود والشاعر هانى عبد الكريم والملحن ناصر الصالح والشاعر فيصل اليمانى والملحن السعودى خالد البراق والسعودى عبد الله رشاد والمطربة السعودية وعد.





يذكر أن الحفل شهد عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ المهرجان والذى شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربى منهم الراحل وديع الصافى ونانسى عجرم وغيرهم من النجوم.





يذكر أن النجمة أصالة أحيت أمس السبت بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية في دورته الـ15، برئاسة المهندس عوف همام، حفلًا غنائيًا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.





وأقيم الحفل برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره غادة والي، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.





ورفع الحفل لافتة "كامل العدد" خاصة وأن تذاكره نفدت فور طرحها، وانقسمت إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بـ500 جنيه، أما الرابعة الأخيرة بـ250 جنيهًا، وتذهب ايرادات الحفل لصالح الأطفال متحدى الإعاقة ومرضى فيروس سي، بعد أن قررت أصالة ذلك بالاتفاق مع الجهة المنظمة.





وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع، ويتضمن حفلا الافتتاح والختام تكريم مجموعة من مبدعى عالم الموسيقى الذين ساهموا فى الحفاظ والارتقاء بالموسيقى العربية منهم اسم الفنان طلال مداح ويتسلمه قنصل المملكة العربية السعودية، الموسيقار محمد سلطان، الشاعر عمر بطيشة، المطربة نسمة محجوب، والمطرب محمد الشرنوبي.



