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ستاد ريمس يفوز على ستراسبورج 2-1 بالدوري الفرنسي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
ستاد ريمس يفوز على ستراسبورج 2-1 بالدوري الفرنسي
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وكالات
 
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انتزع ستاد ريمس فوزا صعبا من ضيفه ستراسبورج 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

وسجل هدفي ريمس موسى دومبيا في الدقيقة السادسة وماثو كافارو في الدقيقة 66، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لستراسبورج أدريان توماسون في الدقيقة 48.

 

ورفع ريمس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد ستراسبورج عند 23 نقطة في المركز التاسع.

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