عاجل.. الأهلي يقترب من ضم خليفة أحمد حجازي

يسعى مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع الدولي السوري أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم دفاع الفريق الأحمر.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات قوية مع المدافع السوري، والذي رحب بالانتقال للقلعة الحمراء، لكنه طلب من مسئولي النادي الأحمر إنهاء المفاوضات مع ناديه اللبناني.

ويتطلع مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب لدعم الفريق الأول بصفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع ٣ لاعبين لدعم الفريق الأول بداية من يناير وهم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وحيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي.

وكان سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي قد أعلن عن تعاقد النادي مع جيرالدو مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي لمدة ٤ مواسم ونصف.

وأضاف أن المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة مع أحمد الصالح مدافع المنتخب السوري منذ شهر للتفاوض معه حول انضمامه للقلعة الحمراء في يناير المقبل.

وتواجد عبد الحفيظ في سلطنة عمان رفقة محمد الزيات وكيل اللاعبين للتفاوض مع الصالح لاعب العهد اللبناني والتعاقد معه لدعم صفوف الفريق الأحمر في نوفمبر الماضي.

ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب 200 مليون جنيه لدعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.