مفاجأة. حسين الشحات يكشف سر احتفاله المثير للجدل أمام الترجي التونسي

كشف حسين الشحات اللاعب المصري المحترف في صفوف العين الإماراتي، عن سر إشارته بالرقم 3 للاعب الترجي التونسي، خلال لقاء الفريقين أمس السبت في كأس العالم للأندية.

قال الشحات في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحد لاعبي الترجي قام بضربه بدون كرة وسبه، فكان رده عليه من خلال هذه الإشارة.

وواصل أنه بعدما أشار بالرقم 3، تعرض للسب والبصق من معظم لاعبي الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن ما فعله جاء كرد فعل على ما حدث من لاعب بطل تونس.

وعن سر احتفاله بإشارة "سبايدر مان" عند تسجيله للأهداف مع فريقه علق الشحات قائلا:" إن نجله هو من يطلب منه الاحتفال بهذه الطريقة، موضحًا أنه لا يعلم إذا كان يرغب في ذلك لتقليد سبايدر مان أم مروان محسن مهاجم الأهلي".

الجدير بالذكر أن حسين الشحات سجل في فوز فريقه على الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، ليتأهل بطل الإمارت لنصف نهائي المونديال.