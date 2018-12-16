صندوق تطوير العشوائيات: 640 مليون جنيه تكلفة "المحروسة 1"

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "المحروسة1" يضم كافة الخدمات ومنطقة تجارية بـ6 منافذ بيع ونقطة مطافي ونقطة شرطة، وتكلفة هذا المشروع 640 مليون جنيه.



وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، خلال حواره مع فضائية "اكستر نيوز"، مساء السبت، أن مشروع المحروسة يخدم 6 مناطق عشوائية داخل القاهرة، مضيفًا أن مشروع "المحروسة 2" امتداد لـ"المحروسة 1"، وعدد الوحدات السكنية في المشروعين 4900 وحدة سكنية.



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مشروع "المحروسة 1"، أحد مشروعات تطوير العشوائيات والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة.



وإليكم أبرز 10 معلومات عن مشروع المحروسة 1:

- يضم المشروع نحو 4900 وحدة

- يضم المشروع 84 محلا، و6 منافذ بيع إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة.

- المشروع مخصص لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

- 60 فدانا مساحة المشروع منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

- يعتمد المشروع على 4 نماذج للعمارات السكنية

- يبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي ‬1-3 24 وحدة سكنية وبنموذجي ‬2-4 48 وحدة سكنية

- يضم المشروع مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة ومدرسة ثانوية عامة وحديقة أطفال ومركز تجاري،

ومركز ثقافي وقاعة سينما ومسجد وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.



