وقال بوتن المنزعج من موسيقى الراب "إذا كان من المستحيل منعها، فعلينا أن نقودها ونوجهها".

لكن الرئيس الروسي قال في اجتماع للكرملين مع مستشارين ثقافيين، يوم السبت، إن محاولات منع الفنانين من تقديم العروض سيكون لها أثر سلبي وسيعزز من شعبية هذه الموسيقى.

وذكر بوتن أن "الراب يقوم على ثلاث ركائز: الجنس والمخدرات والاحتجاج". لكنه أبدى قلقا خاصا تجاه قضايا المخدرات السائدة في موسيقى الراب، قائلاً "هذه طريق تدهور الأمة".

تأتي تصريحات بوتين وسط حملة تستهدف الموسيقى المعاصرة التي تعيد إلى الأذهان صورة الرقابة على الفنون إبان الحقبة السوفيتية.

يذكر أن البرلمان الروسي أعلن قبل أيام عن مسابقة لأغنية راب، وسط حملة قمع على الموسيقى المعاصرة أعادت إلى الأذهان الرقابة السوفيتية على الفنون.





وألغيت عروض نحو 12 مغني راب مؤخرا بعد تحذيرات من مسؤولين يزعمون أن تلك الموسيقى تروج للقيم الخاطئة. واعتقل ثلاثة موسيقيين في الأقل.





وفي خطوة رمزية للمصالحة، أعلن الدوما، الخميس، أنه سيجري مسابقة لأفضل أغنية راب تتعلق بالسفر في روسيا. الفائز، وفقا للنائب ميخائيل ديغتياريف، سيمنح رحلة في أنحاء المدن الروسية.











