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"الفيروسات الكبدية": 4% نسبة الإصابة بفيروس "سي" في مصر

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
الفيروسات الكبدية: 4% نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر
الدكتور يحي الشاذلي
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور يحي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر كانت أعلى دولة في العالم بنسبة الإصابة بفيروس "سي"، وهذا الأمر كان شيء مخجل للدولة، خلاف أن هذا المرض له أثر سيء على البيت المصري.

وتابع عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن فيروس "سي" مرض ضعيف ولا يظهر أثره على الإنسان إلا في المراحل المتأخرة، لذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مباردة للقضاء على هذا الفيروس، خاصة أن النتائج كانت تقول أن نسبة الإصابة تصل لـ13%، ولكن عند القيام بالحملة تبين أن نسبة الإصابة أقل من ذلك بكثير، وتصل لـ4% فقط.

ولفت إلى أن الحملة ترسل رسالة اطمئنان للشعب المصري من خلوة من هذا الفيروس، لافتًا إلى أن المبادرة كانت تهدف لفحص كل سكان الدولة، وتكلفة هذه الحملة تصل لـ130 مليون دولار.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف نحو 50 مليون مواطن.

والحملة تتم بالتنسيق بين 14 وزارة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والهيئة العامة لقناة السويس، تتم المتابعة المركزية للحملة ويتم تقييمها بواسطة منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر.
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