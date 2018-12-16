في معرض كبير للتسوق.. يارا نعوم ومي سليم ومتعب وسعد سمير يدعمون بهية

شاركت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، فى تنظيم معرض ضخم للتسوق فى حي المعادى الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وبمشاركة مسئولين من مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان.





وأعربت يارا نعوم فى تصريحات لها عن حرصها على دعوة مستشفى بهية إلى المعرض، وذلك لنشر الوعى لدى نساء مصر بضرورة الكشف المبكر على مرض سرطان الثدى حتى يتسنى علاجه مبكرا قبل أن تتفاقم أعراضه.





وأكدت يارا على ارتفاع نسبة الوعى لدى النساء بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر وخاصة لدى الفتيات فى سن صغير، وهو مؤشر إيجابى ، مؤكدة أن الوعى سيزداد لدى النساء بشكل أكبر إذا نتشرت مثل هذه الحملات التوعوية الخاصة بسرطان الثدي، فى أماكن مختلفة، وإذا شارك عدد أكبر من الفنانين والمشاهير فى دعم هذه الحملات التوعوية، لأن هذا هو دور نجوم الفن والرياضة وكذلك المشاهير فى كافة المجالات.



