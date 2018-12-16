أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 15-12-2018
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:27 ص
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رقية جمال - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
توفيق عكاشة: "اللي بنى مصر كان في الأصل عالم وليس حلواني"
وعن أغنية "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني"، عقب "عكاشة"، "دي أغنية، واللي بنى مصر كان في الأصل عالم، وليس حلواني".
الإسكان الاجتماعي: 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط للإعلان العاشر
وأوضح " حسن" أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والذي يتضمن 60 ألف وحدة سكنية، هناك 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط الخاصة بالإعلان
شقيق "السادات": زوجة الرئيس الراحل ستتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية
قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تعقيبًا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون يقضي بتكريم الرئيس الراحل، ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية لجهوده في السلام في المنطقة، إن السيدة جيهان السادات ستتسلم الميدالية الذهبية.
عمرو أديب: "أنا المذيع الوحيد في مصر اللي بكرش"
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "النهاردة الرئيس تحدث عن الناس اللى عندها كرش، وتحدث عن الإعلاميين اللي بكرش، وقعدت أفكر، واكتشفت أن أننا المذيع الوحيد في مصر الى عنده كرش، وشعرت بخجل شديد".
برلمانية: إنشاء السيسي لـ2 مليون وحدة سكنية إعجاز لم نشهده من قبل
قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 2 مليون وحدة سكنية "إعجاز لم نشهده من قبل".
محمد الباز يشيد بتقرير "الفجر" عن "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة" (فيديو)
أشاد الإعلامي محمد الباز، بتقرير الفجر "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة " للمحررة الزميلة أسماء حسانين، عن استثمارات جماعة الإخوان خارج مصر، خاصة في تركيا.
أحمد موسى عن إحراج الرئيس لمحافظ القاهرة: "اللي ماعندوش معلومة بلاش يروح لقاءات"
علق الإعلامي أحمد موسى على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذي شهد توجيه الرئيس 3 أسئلة للمحافظ، دون قدرة المحافظ على الإجابة قائلًا: "المسئول اللي مش عنده المعلومة بلاش يروح لقاءات الرئيس ويعتذر".
سفير مصر في فيينا يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا
كشف السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا، عن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، موضحًا أنها تكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين أولا: تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، وسيتم عقد لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس النمسا، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعليم العالي والاستثمار والتجارة والابتكار والتكنولوجيا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
توفيق عكاشة: "اللي بنى مصر كان في الأصل عالم وليس حلواني"
وعن أغنية "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني"، عقب "عكاشة"، "دي أغنية، واللي بنى مصر كان في الأصل عالم، وليس حلواني".
الإسكان الاجتماعي: 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط للإعلان العاشر
وأوضح " حسن" أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي والذي يتضمن 60 ألف وحدة سكنية، هناك 300 ألف مواطن اشتروا كراسة الشروط الخاصة بالإعلان
شقيق "السادات": زوجة الرئيس الراحل ستتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية
قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تعقيبًا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون يقضي بتكريم الرئيس الراحل، ومنحه ميدالية الكونجرس الذهبية لجهوده في السلام في المنطقة، إن السيدة جيهان السادات ستتسلم الميدالية الذهبية.
عمرو أديب: "أنا المذيع الوحيد في مصر اللي بكرش"
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "النهاردة الرئيس تحدث عن الناس اللى عندها كرش، وتحدث عن الإعلاميين اللي بكرش، وقعدت أفكر، واكتشفت أن أننا المذيع الوحيد في مصر الى عنده كرش، وشعرت بخجل شديد".
برلمانية: إنشاء السيسي لـ2 مليون وحدة سكنية إعجاز لم نشهده من قبل
قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 2 مليون وحدة سكنية "إعجاز لم نشهده من قبل".
محمد الباز يشيد بتقرير "الفجر" عن "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة" (فيديو)
أشاد الإعلامي محمد الباز، بتقرير الفجر "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة " للمحررة الزميلة أسماء حسانين، عن استثمارات جماعة الإخوان خارج مصر، خاصة في تركيا.
أحمد موسى عن إحراج الرئيس لمحافظ القاهرة: "اللي ماعندوش معلومة بلاش يروح لقاءات"
علق الإعلامي أحمد موسى على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذي شهد توجيه الرئيس 3 أسئلة للمحافظ، دون قدرة المحافظ على الإجابة قائلًا: "المسئول اللي مش عنده المعلومة بلاش يروح لقاءات الرئيس ويعتذر".
سفير مصر في فيينا يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا
كشف السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا، عن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، موضحًا أنها تكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين أولا: تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، وسيتم عقد لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس النمسا، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعليم العالي والاستثمار والتجارة والابتكار والتكنولوجيا.
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