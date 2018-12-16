مواطن يهدد بـ الانتحار.. ومذيع "أحلام مواطن" يرد



ومن ناحيته عقب "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، "أوعدك هعرض رسالتك على وزير القوى العاملة"، مؤكدًا أنه يحاول قدر الإمكان مساعدة الباحثين عن فرصة عمل.



عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، استغاثة مواطن من الأقصر يدعى محمد حسن، يطلب مساعدته في الحصول على فرصة عمل، مهددا أنه سينتحر إذا لم تعرض رسالته.