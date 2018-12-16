ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواطن يهدد بـ الانتحار.. ومذيع "أحلام مواطن" يرد

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:18 ص
مواطن يهدد بـ الانتحار.. ومذيع أحلام مواطن يرد
الإعلامي هاني عبدالرحيم
طباعة
Advertisements
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، استغاثة مواطن من الأقصر يدعى محمد حسن، يطلب مساعدته في الحصول على فرصة عمل، مهددا أنه سينتحر إذا لم تعرض رسالته.

ومن ناحيته عقب "عبدالرحيم"، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، "أوعدك هعرض رسالتك على وزير القوى العاملة"، مؤكدًا أنه يحاول قدر الإمكان مساعدة الباحثين عن فرصة عمل.
المزيد عن: مصر توك شو انتحار التوك شو الإعلامي هاني عبدالرحيم اخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل