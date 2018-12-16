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"التضامن": إقامة كبار السن بدور المسنين ليس فيه أي إهانة.. ويجب تشجيع هذا الأمر (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
التضامن: إقامة كبار السن بدور المسنين ليس فيه أي إهانة.. ويجب تشجيع هذا الأمر (فيديو)
سمية الألفي
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كساب أحمد
 
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قالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الوزارة اهتمت بملف المسنين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا واضح في إنشاء أكبر صندوق للدعم النقدي في مصر الذي يستفيد منه 50 ألف من كبار السن، خلاف تقديم قروض ميسرة لكبار السن، وتفعيل اللجنة العليا لكبار السن التي تضم كل الوزارات المعنية للإعداد للتشريعات الخاصة بالمسنين.

ولفتت "الألفي"، خلال حوارها مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر يوجد بها 10 مليون من كبار السن، وهذا رقم كبير، لافتًا إلى أن كبار السن قد يكونوا قوة مضافة للمجتمع إذا تم النظر لدورهم بشكل إيجابي.

وأضافت أن الوزارة ليس لديها دور لرعاية المسنين، ولكنها تشرف على هذه الدور، ولديها برنامج لدعمها بنسبة تكلفة تصل لـ13 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن هناك مبادرة لقيام كبار السن في العمل التطوعي في دور الأيتام، ويتم العمل على إعداد حملة إعلامية للتوعية بضرورة الاهتمام بكبار السن، لافتة إلى أن اقامة كبار السن في دور المسنين ليس فيه أي إهانة، ويجب التشجيع على هذا الامر، خاصة أن الأسرة ليس لديها الوقت الكافي لتقديم الرعاية لكبار السن مثل الماضي.


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